Kappa Futurfestival: Torino balla al Parco Dora

TORINO – E' ormai una costante dell'estate dance torinese. Manca pochissimo all'appuntamento con il Kappa Futurfestival, imperdibile per tutti gli amanti della club culture che come da copione proporrà due giorni con la migliore musica da mezzogiorno a mezzanotte. Il format d'intrattenimento intelligente di musica elettronica e arti digitali outdoor torna, l'8 e il 9 luglio, nella futuristica location del Parco Dora. L'ultima edizione ha registrato ben quarantamila spettatori e anche quest'anno l'evento si conferma come punto di riferimento per la scena elettronica in Italia. Per questa edizione in programma una line-up d'eccezione; al festival si esibiranno alcuni tra i nomi più importanti dell'elettronica mondiale divisi su tre palchi: la superstar Fatboy Slim, il guru della techno Paul Kalkbrenner, il leggendario Sven Väth, l'americano Carl Cox, la dj siberiana Nina Kraviz, grandissimi talenti italiani tra cui Joseph Capriati e Ilario Alicante e poi ancora Jamie Jones,Seth Troxler b2b The Martinez Brothers, Sasha & John Digweed, Maceo Plex, Tale Of Us, Mano Le Tough, Marcel Dettmann, Body & SOUL, Dixon e tanti altri

Un festival virtuoso

Nel 2016, unitamente a Movement Torino Music Festival, Kappa Futurfestival ha ricevuto il prestigioso patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, mai assegnato precedentemente a format del settore e, a fine anno, ha ricevuto la conferma della vincita del progetto europeo Horizon 2020 Monica, in cui figura per tre anni come sito pilota per la sperimentazione di tecnologie che migliorano l'impatto acustico e la sicurezza di grandi eventi. Ingresso € 49 (1 giorno;) Intero 67 (2 giorni; ) Intero: www.kappafuturfestival.it.