Torino, arriva «Moving Bodies Festival Butoh e Performance Art»

TORINO – Una settimana dedicata alla danza quella del «Moving Bodies Festival Butoh e Performance Art» in programma da mercoledì 28 giugno fino a sabato 1 luglio. Al Teatro Espace di via Mantova 38 a Torino si presenta Il Moving Bodies Festival come una piattaforma che mette in relazione la danza Butoh con altre forme performative affini nel sentire artistico quali la Performance Art. Il cuore pulsante dell’iniziativa è la danza Butoh, disciplina nata nel Giappone del secondo dopoguerra. Denominata anche «la danza dell’anima» si pone come obiettivo l’ascolto interiore e l’azione di condurre fuori, attraverso i movimenti del corpo, i moti interni dell’anima.

All'edizione 2017 parteciperanno per la danza Butoh artisti di fama internazionale quali il maestro Masaki Iwana che chiuderà il Festival sabato 1 luglio con una sua performance, oltre naturalmente agli stessi curatori Edegar Starke ed Ambra G. Bergamasco (il 28 e il 30 giugno) , Enrico Pastore (30 giugno) e Chiara Burgio con Francesca Kezich e Margherita Tosi (29 giugno). Per la Performance Art in programma i nomi di Francesca Arri, (il 30 giugno con i partecipanti al workshop performance corale) Eleanor Lawler, Sinead Keogh. «Connecting Sea – Onde», tema di questa quarta edizione, è una riflessione sulla contemporaneità, dedicata alle complesse vicende legate al mare e ai territori che mette in relazione. Oggi, nel nostro quotidiano, il mare è portatore di storie e di nuove vite. Come onde, alcune si frastagliano violentemente davanti ai nostri occhi, altre invece diventano connettori creando e generando relazioni tra paesaggi e persone, creando così l'opportunità di scoprire nuovi mondi e nuove relazioni.

Info e costi

Ingresso interso € 15 (con aperitivo incluso), ingresso ridotto €12 (con aperitivo incluso). Contatti: 3392384244, www.movingbodiesfestival.com, movingbodiesfestival@gmail.com.