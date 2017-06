Torino-Reggio Calabria: a partire da luglio nuovi voli della Blu Express

TORINO - A partire dall prossimo 20 luglio la Blu-express, marchio della Blue Panorama Airlines, ha annunciato il nuovo collegamento diretto tra Torino e Reggio Calabria. I voli partiranno dall'aeroporto di Caselle ogni martedì, giovedì e sabato alle 14.15, con arrivo previsto all'aeroporto di destinazione intorno alle 16. La tratta opposta invece partirà dall'aeroporto di Reggio alle 16.40 e arriverà a Torino alle 18.30.

Torino- Reggio Calabria

Dall'aeroporto di Reggio Calabria saranno inoltre facilmente raggiungibili anche le isole Eolie e la città di Messina. Il collegamento, messo in atto da un Boeing 737, risulta particolarmente interessante per i numerosi calabresi residenti in Piemonte e per i tanti studenti del Sud iscritti al Politecnico o all'Università degli Studi di Torino. Viene così ristabilito un collegamento che già in passato aveva riscosso un alto numero di passeggeri.