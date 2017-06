Torino in ginocchio dopo il nubifragio: strade chiuse, bus deviati e sottopassi allagati

TORINO - Strade allagate, tram deviati, alberi e rami caduti e sottopassi chiusi: quello descritto non è uno scenario apocalittico ma la situazione attuale a Torino dopo il violento nubifragio abbattutosi ieri sera e questa notte su Torino. Le forti piogge hanno provocato numerosi disagi e questa mattina, il risveglio non è stato di certo normale. Situazioni simili si sono presentate anche a Rivoli, Moncalieri e Nichelino. Per fortuna non si registrano feriti, ma la polizia municipale raccomanda la massima attenzione su tutte le strade fino a un ripristino della normalità in città.

La situazione a Torino

La polizia municipale Torino ha reso noto che, a causa dei violenti temporali che si sono abbattuti sulla città di Torino nella notte appena trascorsa, tra martedì e mercoledì:

- il sottopasso di via Germagnano è chiuso

- ci sono possibili chiusini scoperchiati e ancora non ripristinati e rami ancora sulla carreggiata

- in piazza Carlina 15 un albero caduto

- rami caduti in corso Galileo Ferraris ang. corso Einaudi

- rami caduti in corso San Maurizio in più punti

- una parte della balconata in via Nino Costa 5 è crollata sul cornicione

In nessuno di questi eventi si segnalano danni a persone. In ogni caso, la Polizia Municipale Torino raccomanda la massima attenzione su tutte le strade.

I mezzi pubblici deviati

Finita qui la conta dei danni? Assolutamente no: visti i violenti temporali, anche i mezzi pubblici subiranno deviazioni o limitazioni del proprio percorso.

- le linee 3 e 6 infatti non percorrono il tratto di corso Regina Margherita tra via Rossini e il ponte Regina Margherita solo direzione Repubblica.

- la linea tranviaria 10 limita in piazza Statuto.

- la linea 3, 16cd e 16cs non transiteranno al Rondò della Forca per circa un’ora ma percorreranno piazza Statuto e via Cibrario.

- la linea 81 a Moncalieri risulta deviata a causa dell’allagamento del sottopasso di via Pastrengo.

- la linea 57 limita la sua corsa a causa degli alberi caduti in via XXV Aprile a San Mauro.

La situazione fuori Torino

A Nichelino, le forti piogge hanno provocato l'allagamento del nuovo sottopasso di via Debouchè angolo Santi. La via è stata chiusa a 00:30 dalla rotonda di Mondo Juve fino alla zona industriale di Nichelino via Santi. In ogni caso, la strada è stata riaperta questa mattina intorno alle 06:00. Situazione differente a Moncalieri, dove ancora una volta oltre alle strade si sono allagate anche le cantine e i garage di diversi condomini: i cittadini, furibondi, si sono lamentati sui social network.