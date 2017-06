Piano Periferie, al via la manutenzione di strade e marciapiedi: ecco dove

TORINO - Le periferie si preparano a un deciso restyling. Nella giornata di ieri, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo di manutenzione del suolo pubblico, delle strade e dei marciapiedi. Si tratta di un’azione stabilita nel programma straordinario Axto per le periferie e costerà circa 2 milioni di euro. Nel dettaglio, i lavori permetteranno di migliorare la viabilità e di mettere in sicurezza anche cinque edifici scolastici. «L’intervento deliberato oggi – spiega l’assessora Maria Lapietra – raccoglie l’attuale fabbisogno di manutenzione relativo ai sedimi stradali e pedonali della città, in particolare in tutti quartieri e rappresenta l’insieme delle necessità scaturite dall’incontro dei responsabili del Servizio Suolo e Parcheggi con gli altri servizi comunali e le Circoscrizioni» ha commentato l’assessora ai Trasporti, Maria Lapietra.

L’elenco dei lavori di manutenzione, Circoscrizione per Circoscrizione

CIRCOSCRIZONE 1

Via Assietta, da Corso Umberto a Via Sacchi • Via Magenta, da Corso Umberto a Via Sacchi

CIRCOSCRIZIONE 2

Via Pertinace / Via Dandolo • Corso Tazzoli, marciapiede lato Nord a tratti • Corso Tazzoli, carreggiata lato Nord a tratti • Via d’Arborea •

Via Roveda 29 • Via Roveda 37 • Via Plava 73/a • Via Vallarsa tratto Monte Sei Busi - Monteponi • Via Monte Sei Busi tratto Vallarsa - Pola •

Via Artom rotonda int. Candiolo Lato Ovest • Via Artom rotonda int. Candiolo Lato Ovest • Via Plava tra Via Anselminetti e Negarville • Via

Plava SUD 107 - Facioli • Via Plava NORD 107 - Facioli

CIRCOSCRIZIONE 3

Strada Antica di Grugliasco (tutta) • Strada Antica di Grugliasco, da Via Mazzarello a Via Sapeto

CIRCOSCRIZIONE 4

Quadrilatero Lessona - Lecce - Fabrizi - Monte Grappa • Quadrilatero Lessona - Lecce - Fabrizi - Monte Grappa

CIRCOSCRIZIONE 5

Via delle Primule - tratti • Via dei Gladioli • Via delle Primule - tratti • Via dei Gladioli

CIRCOSCRIZIONE 6

Via Bologna tra corso Novara e Croce Rossa • via Tronzano • via Vistrorio • Strada di Settimo tra Chiesa e via Puglia • Strada di

Settimo tra Chiesa e Cascinotto

CIRCOSCRIZIONE 7

Corso Novara carreggiata centrale tra via Bologna e corso Palermo • Ponte Regina Margherita - carreggiata sud • lungo Dora Firenze tra

Giulio Cesare e corso Palermo • via Cafasso

CIRCOSCRIZIONE 8

Via Berthollet, da Via Nizza a via Madama Cristina • Via Berthollet, da via Madama Cristina a corso Massimo d’Azeglio • Via Madama Cristina,

corso Vittorio e corso Raffaello, ambo i lati, a tratti • Via Madama Cristina, da Via Berthollet a via S. Pellico • Via Nizza, tra via

Biglieri e Via Millefonti • Via Spotorno, tra via Biglieri e Via Millefonti • Via Spotorno, tra via Biglieri e Via Millefonti • Corso

Caduti sul Lavoro

Gli edifici scolastici ristrutturati

Con un investimento di 600.000 euro, verranno abbattute le barriere architettoniche e verranno messi in sicurezza gli accessi pedonali a cinque istituti scolastici:

- la scuola Elementare Beata Vergine sita in via Cardinal Massaia 113

- l'Istituto comprensivo Saba in Via Lorenzini 4

- la Scuola Primaria Rodari in Corso Benedetto Croce 1

- la scuola Elementare De Filippo in via Fossano 16

- la scuola Elementare Muratori in via Ricasoli 30