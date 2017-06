Incidenti di piazza San Carlo, l’accusa: «La sindaca Appendino come il comandante Schettino»

TORINO - La sindaca di Torino Chiara Appendino come il comandante Francesco Schettino. Un paragone forte tirato fuori provocatoriamente dal segretario provinciale del Partito Democratico, Fabrizio Morri, che ha commentato la notizia dell’avviso di garanzia consegnato a Maurizio Montagnese, il presidente di Turismo Torino, indagato con l’ipotesi di reato di «omicidio colposo» in quanto a capo dell’ente organizzatore della tragica serata del 3 giugno scorso quando in piazza San Carlo andò in scena il caos più totale durante la proiezione sul maxischermo della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid.

COME SCHETTINO - «Abbiamo alla guida di Torino non una Sindaca ma una sorta di comandante Schettino che sta portando la città a inabissarsi, scaricando le colpe su altri pur di salvare se stessa», ha detto Morri, «leggo sui giornali dell’avviso di garanzia a Maurizio Montagnese e c’è da restare esterrefatti. Conosciamo l’uomo, la sua esperienza e competenza e pur nel rispetto dovuto all’operato della magistratura, ci chiediamo come sia possibile attribuire responsabilità così gravi a un ente strumentale come ‘Turismo Torino’ che certamente ha svolto compiti organizzativi il 3 giugno ma al quale non risulta spettasse garantire la sicurezza, comandare i vigili urbani, contrastare chi vendeva abusivamente contenitori in vetro».

RESPONSABILITA’ APPENDINO - A quasi un mese dagli incidenti di piazza San Carlo ancora non c’è una causa scatenante o un responsabile. Questo lo sottolinea più volte Morri che, invece, punta il dito proprio contro la sindaca di Torino, chiedendosi retoricamente se non abbia anche lei qualche responsabilità. «A distanza di quasi un mese non si è ancora riusciti fare chiarezza sulle cause del disastro e su cosa non abbia funzionato in piazza San Carlo. Non c’è nulla da contestare ai vertici della catena di comando, cominciando dalla Sindaca Chiara Appendino? Si ha invece l’impressione sgradevole che la politica dello scaricabarile perseguita dalla ‘Sindaca Schettino’ paghi, e che a Torino non esista la serenità necessaria per perseguire la verità e la giustizia».