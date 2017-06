«Il Libro ritrovato» torna in Piazza Carlo Felice

TORINO – Domenica 2 luglio appuntamento estivo con «Il Libro ritrovato» in Piazza Carlo Felice dalle 8 alle 18. Ogni prima domenica del mese, Piazza Carlo Felice ospita, la più importante mostra-mercato di libri antichi e fuori stampa di Torino. In interessante mercatino in cui, tra le tantissime bancarelle, potrete trovare libri d’epoca (a volte volumi preziosi e difficilmente rintracciabili altrove), ma anche stampe antiche, libri fuori catalogo, libri usati, fumetti d’autore, foto, cartoline e francobolli. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di libri e di lettura, ma anche per chi ama curiosare tra le bancarelle d’antiquariato alla ricerca di qualche pezzo raro che possa arricchire la propria collezione. Un vero paradiso per chi è alla ricerca della prossima lettura senza farsi trascinare da mode e logiche di mercato, ma solo da copertine vintage, sensazioni e consigli di appassionati ed esperti. Organizzato dall’Associazione Onlus «Sulla Parola» da oltre 10 anni, «Il Libro ritrovato» di Torino ospita oltre 100 espositori, tra privati e professionisti del settore. Per informazioni: info@sullaparola.it, cell 333.7063493, cell. 346.2198500.