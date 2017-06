Al Circolo Arci Sud si festeggia l'estate

TORINO – Dal 30 giugno al 2 luglio il Circolo Arci Sud festeggia l'estate, apre il cortile per l'ormai consueta festa estiva. Insieme al vicinato di via Principe Tommaso 18 e via Silvio Pellico 8, all'interno degli spazi comuni condominiali, si celebrerà l'estate con tre serate musicali. Ecco il ricco programma: venerdì 30 Giugno alle 18 apertura degli spazi, alle 19 aperitivo a cura dell'associazione Domino alle 21.30 live della Ukulele Turin Orchestra: l'originale gruppo interpreta in chiave rock'n'roll e surf brani rock e pop con un sound carico di groove, caratterizzato dal timbro caldo degli Ukulele e dagli intrecci vocali dei tre cantanti. La U.T.O. nasce a fine 2013 dall'unione di diversi musicisti con alle spalle numerosi progetti nell'ambito musicale Torinese: porta spettacoli sia in contesti classici, su palco con amplificazione, che in unplugged, in ambiti piu ristretti come piccoli club o come accompagnamenti musicali. Sabato 1 Luglio alle 18 apertura degli spazi, alle 19 aperitivo a cura dell'associazione Domino e alle 21.30 Fonzarelli's live. Domenica 2 Luglio si comincia alle 9.30 con laboratori di «sapone» a cura dell'associazione Domino alle 18 apertura degli spazi, alle 21.30 live dei Mano Manita. Ingresso offerta libera. L'iniziativa è di raccolta fondi per le Associazioni Arci «Circolo Arci Sud» e «Domino». L'Arci Sud nella zona di San Salvario propone sempre tanti eventi culturali (incontri, presentazioni di libri, esposizioni), ma anche tanti concerti di musica cantautoriale. Un posto interessante dove poter scoprire nuove melodie e nuovi gruppi torinesi, ma anche proveniente da altre città italiane.