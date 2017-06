Paura a Orbassano, auto con tre ragazze si ribalta all’uscita di una rotonda

ORBASSANO - Attimi di paura ieri sera in via Castellazzo, a Orbassano. Una Fiat Punto guidata da una ragazza si è ribaltata poco dopo la rotonda di via Alfieri angolo via Roma: al di là dello spavento, la conducente e le altre due passeggere, per fortuna non hanno riportato gravi danni. Sono stati i passanti a soccorrerle per primi.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri: via Castellazzo è rimasta chiusa al traffico veicolare per circa un’ora, il tempo necessario per effettuare i rilevamenti che dovranno accertare le cause dell’incidente. Due le possibili cause: l’alta velocità all’uscita dalla rotonda e il blocco improvviso del volante, che non ha permesso alla giovane di affrontare la curva.