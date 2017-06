Torino corre la «Va Lentino»

TORINO - Giovedì 6 luglio tornano Va Lentino & Va Lentino for Woman le corse estive più trendy e colorate della città. La manifestazione non competitiva di 7 km, che attraversa il parco cittadino simbolo di Torino da cui prende il nome, è organizzata da Base Running ed è valida come nona edizione del Memorial Alberto Trombetta. Qualunque sia il tuo livello di running, potrai vivere una movimentata e intensa serata di sport, musica e divertimento, immerso nella natura del parco italiano più apprezzato dai turisti di tutto il mondo. Nata nel 2009, la corsa è diventata negli anni un punto di riferimento per tutti i corridori e gli amanti dello sport all'aria aperta, registrando nel 2016 oltre 2 mila partecipanti che hanno affollato il parco del Valentino trasformandola nella corsa serale più partecipata di Torino. Tante le caratteristiche che rendono unico questo evento sportivo: innanzitutto la collocazione infrasettimanale, occasione ideale per «allenarsi» e divertirsi nell'affascinante cornice del polmone verde della città; la possibilità di partecipare con amici, colleghi di lavoro o con tutta la famiglia.

Il programma completo

Ritrovo dalle 17 presso il Castello del Valentino, start Va Lentino & Va Lentino for Woman alle 20.30. Iscrizioni: fino al 1 luglio € 15, Dal 2 al 6 luglio € 20. Modalità: fino al 1 luglio online sul sito MySdam. Punti Iscrizione: Base Running Shop – C.so Cairoli 28/C, Torino, Base Running Shop – C.so Trapani 233, Torino, Palestra Sport Town – Via Nizza 262, Torino (Centro Commerciale 8Gallery Lingotto). Dal 2 al 5 luglio solo presso il Punto Iscrizione: Base Running Shop – C.so Cairoli 28/C, Torino. Il 6 luglio solo presso Va Lentino Race Village. Consegna pettorali giovedì 6 luglio dalle 17 alle 20 presso il Va Lentino Race Village. Regolamento completo: www.baserunningteam.it/valentinorun. Per maggiori info: www.baserunningteam.it/valentinorun, baserunning@gmail.com, tel: 011.812.77.45.