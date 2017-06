Cavalcavia di corso Grosseto: chiusura durante l'estate e traffico spostato sul controviale

TORINO - Dopo crolli più o meno significativi e limitazioni della velocità, pare che sia ormai prossima la chiusura definitiva del tanto chiacchierato ponte di corso Grosseto. Stando alle prime indiscrezioni trapelate dalla Revisione Mobilità e Traffico e dalla Polizia Municipale di Torino, la chiusura del ponte ad automobili e camion dovrebbe avvenire intorno alla metà del mese di luglio, quando il traffico in città tende a diminuire per via delle vacanze estive, ma dall'assessorato comunale non si sbilanciano sulla data ufficiale di inizio lavori.

La chiusura del cavalcavia

Nelle ultime settimane gli automobilisti che si trovavano a passare sopra il ponte di corso Grosseto erano impediti dal limite di velocità di 30km/h, in vero non sempre rispettato, e dalle porte che avrebbero, in teoria, dovuto limitare il traffico a mezzi dal peso complessivo superiore alle 3,5 tonnellate. La chiusura del ponte, da corso Grosseto e da corso Potenza, consentirà invece di calcolare i flussi di traffico sul controviale e di valutare l'impatto ambientale in vista dei futuri lavori della linea Torino - Ceres, che dovrebbero avere inizio a partire dal prossimo settembre.