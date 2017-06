Colonna di fumo sopra la città, a fuoco una ditta di costruzioni a Borgaretto

BORGARETTO - Fumo alto e tanta preoccupazione questa mattina nella zona Sud Ovest della città per un incendio che ha coinvolto il magazzino di una ditta di costruzioni ubicata a Borgaretto. L’allarme è scattato poco prima delle ore 13 e il fumo si è presto levato verso l’alto, tanto da essere visto a chilometri di distanza. Sul posto, in via dei Villini, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno avuto non poche difficoltà a domare il rogo che, nel frattempo, si era esteso nell’intero porticato fino ad arrivare quasi alle abitazioni, tra cui quella dei proprietari dell’azienda.

NESSUN FERITO - Nonostante lo spavento non ci sono state persone rimaste ferite nell’incendio. I pompieri, quando sono giunti in via dei Villini, hanno fatto sgomberare alcune abitazioni adiacenti in modo tale da scongiurare qualsiasi pericolo. Meno fortunati alcuni mezzi che si trovavano nei pressi della ditta: le fiamme hanno distrutto un autocarro e alcuni attrezzi e materiali da lavoro. Salvate un’auto e alcune bombole prima che fosse troppo tardi.