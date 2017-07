Al via la stagione dei saldi, negozi aperti anche in serata per l'inizio degli sconti

TORINO - Inizia ufficialmente oggi, sabato primo luglio, la stagione estiva dei saldi 2017. Sconti e riduzioni si protrarranno fino al 26 agosto e gli amanti dello shopping sono pronti a non farsi sfuggire nessuna occasione. Per celebrare l'inizio dei saldi poi i negozianti di via Carlo Alberto resteranno aperti anche oltre l'orario normale, di modo di consentire ai clienti di fare compere anche dopo cena. Cosa c'è di meglio di accaparrarsi un capo a metà prezzo in una calda sera d'estate?

SALDI ESTIVI - Tra i venditori si respira un clima di entusiasmo: pare infatti che, secondo un sondaggio di Confesercenti, il budget di spesa medio per famiglia quest'anno oscilli tra i 200 e i 250 euro. I dati relativi alle vendite durante la passata stagione di saldi sono stati di segno positivo, ha commentato Barbara Cottone, presidente di Fismo (Federazione dell'abbigliamento di Confesercenti), che spera di replicare con gli stessi numeri anche per il 2017. Non resta che monitorare la situazione, sicuramente diversa tra centro e periferie e buon inizio di saldi a tutti.