Mezzi pubblici gratis per le torinesi in dolce attesa, la proposta che pensa alle future mamme

TORINO - Mezzi pubblici "mum-friendly": questa la proposta del Capogruppo Moderati, Silvio Magliano, per promuovere la mobilità pubblica e andare incontro alle esigenze delle future mamme. Se sei in dolce attesa, in concreto, viaggi senza pagare il biglietto sui mezzi pubblici della città. Per le passeggere incinta sarà necessario solo esibire il certificato in caso di controlli e potranno viaggiare liberamente su tram, pullman e metropolitana della città di Torino.

MAMME - Ogni anno, oltre settemila donne diventano madri a Torino, partendo da questo presupposto il Capogruppo Magliano ha proposto una mozione che pone al centro il benessere delle famiglie torinesi, cercando contemporaneamente di incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici, come opzione realmente preferibile sia dal punto di vista dell'utilità che da quello economico per i passeggeri. «La mia proposta è destinata alle torinesi e alle donne ospiti della nostra città», ha affermato Magliano, «una città che viene incontro alle esigenze delle donne in stato di gravidanza è infatti anche una città che dà di sé un'immagine di città attenta ai valori dell'accoglienza e dell'attenzione per le persone che la visitano. Mi auguro perciò che il Consiglio Comunale possa accoglierla».