Night Buster, elenco completo degli autobus in servizio da mezzanotte alle 5.00

TORINO - Dal 30 giugno al 9 settembre 2017, tutti i venerdì, sabato e nei prefestivi, sarà in servizio la versione estiva della rete notturna potenziata Night Buster. Ciò significa che ci saranno ben 16 linee che collegano 24 comuni della cintura al centro della città. I bus di tutte le linee notturne porteranno i passeggeri dai capolinea periferici al capolinea centrale in piazza Vittorio Veneto, con fermate nelle vicinanze dei principali locali notturni, tra la mezzanotte e le 5 del mattino. Da venerdì 15 settembre sarà invece nuovamente in vigore la normale rete notturna Night Buster.



PERCORSI E ORARI

- LINEA W1 ARANCIONE, da Rivoli, Collegno e ritorno



- LINEA N4 ROSSA, da Volpiano, Leinì, Mappano e ritorno



- LINEA S4 AZZURRA, da piazzale Caio Mario e ritorno



- LINEA S5 VIOLA, da Orbassano, Beinasco e ritorno



- LINEA S5B VIOLA, da Rivalta, Orbassano, Beinasco e ritorno



- LINEA N10 GIALLA, da Caselle, Borgaro e ritorno



- LINEA W15 ROSA, da Collegno, Grugliasco e ritorno



- LINEA W15B ROSA, da via Brissogne e ritorno



- LINEA S18 BLU, da Candiolo, Vinovo, Nichelino, Moncalieri e ritorno



- LINEA S18B BLU, da Vinovo, Nichelino, Moncalieri e ritorno



- LINEA S45 MARRONE, da Chieri, Cambiano, Trofarello, Moncalieri e ritorno



- LINEA S45B MARRONE, da Santena, Cambiano, Trofarello, Moncalieri e ritorno



- LINEA N57 ORO, da Settimo e ritorno



- LINEA W60 ARGENTO, da Venaria e ritorno



- LINEA E68 VERDE, da Gassino, Castiglione, San Mauro e ritorno



- LINEA E68B VERDE, da Chieri, Pino Torinese e ritorno

BIGLIETTI E ABBONAMENTI - A bordo delle linee di servizio notturno sono validi tutti i normali documenti di viaggio, in caso di necessità è possibile acquistare i biglietti dai parcometri che si trovano nella zona blu di sosta a pagamento. Questi non richiedono la convalida a bordo e hanno una validità di 90 minuti dal momento dell'emissione.