Picchiato e derubato in corso Regina Margherita, la vittima era ferma al semaforo

TORINO - Due uomini italiani, rispettivamente di 50 e 28 anni, sono stati arrestati in centro a Torino per tentata rapina aggravata e per lesioni personali. I due malviventi hanno tentato di estorcere del denaro a un malcapitato in auto, fermo al semaforo in corso Regina Margherita. La vittima è stata dapprima estratta di peso dall’auto e poi colpita a pugni al volto, riportando lesioni guaribili in non meno di dieci giorni. In seguito all'aggressione i due ladri sono riusciti a fuggire, ma sono stati fermati per un controllo poco dopo in via Po. Con ogni probabilità, prima che la volante li fermasse, i due erano intenzionati ad agire con lo stesso modus operandi di corso Regina Margherita.

L'ARRESTO - Gli agenti della Squadra Volante transitavano in via Po, quando hanno notato due persone che importunavano gli automobilisti fermi al semaforo all’incrocio con via Rossini. Vista la scena, i poliziotti hanno fermato i soggetti per un controllo e, proprio in quel momento, dalla Centrale Operativa è arrivata la notizia di un’aggressione avvenuta poco prima in corso Regina Margherita ai danni di un automobilista. Dalla descrizione dei soggetti gli agenti hanno appurato che si trattava proprio delle persone appena fermate: due cittadini italiani, di 50 e 28 anni, già noti alle forze dell'ordine per reati di evasione, furto, rapina, ricettazione e riciclaggio.