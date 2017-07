Nuovo modo di rubare il cellulare in centro, furto insieme alla borsa della spesa

TORINO - Con l’aumento dei turisti inevitabilmente sono in crescita anche i borseggi e i furti, in particolare nel centro di Torino. A garantire sicurezza ci sono le forze dell’ordine e gli uomini della polizia municipale che, proprio ieri, sabato primo luglio, hanno recuperato in piazza Castello due cellulari di ultima generazione appena rubati ai rispettivi proprietari da alcuni giovani che, alla vista della divisa, si sono dati alla fuga facendo perdere le tracce.

BORSA DELLA SPESA - In entrambi i casi è stato accertato lo stesso modus operandi da parte dei malviventi. Prima hanno aspettato che la vittima prescelta posasse a terra la borsa con la spesa, nella quale era stato riposto il telefonino, e poi veniva repentinamente sottratta. La refurtiva è stata riconsegnata ai legittimi proprietari in entrambi i casi grazie anche alla segnalazione e all’aiuto di alcuni cittadini di passaggio. Gli interventi sono stati eseguiti dagli agenti del Nucleo Tributi e dai colleghi del Nucleo Investigazioni Scientifiche. Sono in corso le ricerche dei ladri.