Dipendenti pubblici infedeli, col doppio lavoro oltre 1.5 mln di euro di guadagno

TORINO - Senza aver chiesto la necessaria autorizzazione, due dipendenti pubblici da anni svolgevano un secondo lavoro che aveva portato nelle loro tasche cifre molto consistenti, tanto da attirare l’attenzione della guardia di finanza di Torino. Si tratta di un insegnante e di un dipendente pubblico che, rispettivamente, hanno percepito rispettivamente oltre un milione di euro e 455mila euro negli ultimi dieci anni. E’ così scattata la denuncia per truffa vista l’incompatibilità di incarichi come secondo lavoro nel pubblico impiego.

L’INSEGNANTE CON 144 CONDOMINI - Il lavoro da professore probabilmente gli lasciava tanto tempo a disposizione che ha iniziato ad amministrare condomini da qualche anno. Una gestione fatta con dovizia e con capacità visto che a lui, sessantenne, si erano affidati 144 condomini da cui aveva percepito negli ultimi dieci anni oltre un milione di euro. Un’attività che svolgeva parallelamente al suo impiego con tanto di partita iva.

SECONDO LAVORO DA 455MILA EURO - Sotto i riflettori della guardia di finanza è finito anche un secondo dipendente pubblico, anch’egli sessantenne e amministratore condominiale. Secondo quando accertato fino a oggi dalle Fiamme Gialle avrebbe percepito 455mila euro negli ultimi dieci anni grazie a un’amministrazione di condomini fatta in modo molto professionale. In totale ne ha amministrati 33.

RISARCIMENTO - Ora per i due dipendenti infedeli inizierà un procedimento disciplinare e l’iter per il recupero di tutti i compensi relativi agli incarichi extra-istituzionali ricoperti negli ultimi dieci anni, mentre per i committenti, che per legge avevano l’obbligo di appurare che il professionista non fosse un pubblico dipendente, è prevista una sanzione amministrativa commisurata agli emolumenti corrisposti all’impiegato pubblico negli ultimi cinque anni che, se pagata entro 60 giorni, è ridotta a un terzo. A fronte delle situazioni a oggi accertate, l’attività ispettiva ha già permesso di recuperare una somma superiore ai 350mila euro.