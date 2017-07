Terribile schianto sulla A5, auto fuori strada contro un albero: mamma e figlio gravissimi

TORINO - Erano a bordo della propria vettura, una Fiat Grande Punto, quando si sono ritrovati fuori strada contro un albero. Il grave incidente è avvenuto nella giornata di ieri sull’autostrada A5, tra i comuni di Borgofranco e Ivrea, e in seguito a questo ora una famiglia intera è ricoverata, in diverse condizioni, negli ospedali di Ivrea, al Cto di Torino e al Regina Margherita. I più gravi sono i passeggeri, la mamma (34 anni) e il figlio (15 mesi), ricoverati in codice rosso a causa dei traumi riportati in seguito all’impatto. Meno grave, anzi quasi illeso, l’automobilista (il padre e marito dei feriti) trasportato per precauzione in ospedale.

INCERTA LA DINAMICA - Cosa sia successo sull’A5 non si è ancora capito. All’improvviso l’uomo alla guida della Fiat Grande Punto ha perso il controllo e, dopo alcune decine di metri in corsia d’emergenza, ha oltrepassato la carreggiata finendo prima sull’erba e poi contro un albero. Per la famiglia, residente a Pinerolo, è avvenuto tutto in un attimo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 con l’elisoccorso e la polizia stradale. A quanto pare la famiglia pinerolese stava rientrando a casa dopo una gita in montagna in Valle d’Aosta.