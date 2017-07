TORINO - Arriva nelle sale italiane e anche al Cinema Massimo, il remake giapponese Shin Godzilla, uscito in Giappone nell’ottobre 2016, trionfatore ai Japan Academy Prize. Distribuito da Qmi Stardust in collaborazione con Dynit e Minerva Pictures, sarà proiettato per soli tre giorni, il 3, 4 e 5 luglio. Campione d’incassi in patria, la pellicola ha raccolto 76 milioni di dollari in tutto il mondo: un remake voluto dalla casa di produzione Toho, che ha messo insieme l’iconico mostro capostipite dei kaiju-eiga e Hideaki Anno, autore dell’anime Neon Genesis Evangelion, insieme al mago degli effetti speciali Shinji Higuchi. Quest’ultimo ha scelto di affiancare ai più moderni effetti visivi il classico uomo in costume per rappresentare il mostro, un vero omaggio alla saga originale. Ingresso 8/10 euro. Info e prevendita su www.cinemamassimotorino.it.

La trama

In una giornata apparentemente come tutte le altre a Tokyo arriva una lucertola gigante non identificata, che comincia a seminare distruzione in città. Mentre il governo si riunisce in cerca di una soluzione al problema, la creatura evolve in continuazione, assumendo forme sempre più letali.