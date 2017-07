La nuova casa di Dafne e Calipso, Vanchiglia accoglie e braccia aperte le sue mascotte

TORINO - Una curiosa iniziativa è nata dall'ingegno di due autentici amanti della città di Torino: Umberto Ferreri e Lidia Krieger, gli amministratori della pagina Facebook «Curiosità di Torino». I due hanno pensato, promosso e messo in atto il progetto che restituisce al quartiere di Vanchiglia le sue mascotte del cuore, due ochette. Le bestioline dai nomi antichi, Dafne e Calipso, sono state accolte con un calore indescrivibile dagli abitanti del quartiere che, nel pomeriggio di sabato primo luglio, si sono dati appuntamento in Lungo Po Macchiavelli, sulla passerella dei Murazzi intitolata a Fred Buscaglione, per liberare le due pennute nelle acque del fiume Po.

OCHETTE IN VANCHIGLIA - L'iniziativa è stata accolta con singolare entusiasmo dagli abitanti del quartiere che, dopo la scomparsa di Guendalina, sentivano la mancanza di una mascotte. Guendalina, la prima oca residente ufficialmente tra i cittadini di Vanchiglia, è morta nel 2015, tragicamente azzannata da un pitbull e, da quel momento in avanti, il tratto di fiume è sembrato a tutti un po' più triste. Sabato pomeriggio però è tornata la luce: i curiosi che sono intervenuti hanno assistito a una vera e propria rinascita della zona quando Dafne e Calipso sono entrate in acqua e, per la gioia di grandi e piccini, hanno fatto di Vanchiglia la loro nuova casa.

DAFNE E CALIPSO - Le due simpatiche ochette sono state allevate in un agriturismo in provincia di Asti e, d'ora in avanti, verranno accudite direttamente dai redisidenti della zona che, a partire dai giorni immediatamente successivi alla liberazione, si sono prodigati a fornire cibo e gioco alle due mascotte. A distanza di due anni dalla morte di Guendalina l'area di Lungo Po Macchiavelli è tornata vitale e gioiosa, grazie al contributo di Dafne e Calipso e all'amore incondizionato di cui sono capaci i torinesi.