Crolla il soffitto della Sala Rossa, rimandata la seduta del Consiglio comunale

TORINO - La seduta del Consiglio comunale di Torino, in programma per oggi, lunedì 3 luglio è stata annullata. Perchè? Durante la notte è crollato una parte del soffitto della Sala Rossa, al momento chiusa per consentire il lavoro dei tecnici. Precisamente il crollo ha interessato la soletta del balconcino della Sala Rossa che si trova al di sopra della postazione informatica dedicata alla registrazione delle sedute.

CROLLO - Non si sa ancora che cosa abbia provocato il crollo nella sala che, dal 1848, ospita il Consiglio comunale della città di Torino. Fortunatamente l'incidente è avvenuto durante la notte o, al più, durante il fine settimana e perciò non ci sono stati feriti. La parte di soffitto crollata infatti sovrasta la tribuna in cui di solito vengono ospitati i giornalisti durante le sedute del Consiglio. I tecnici del comune sono al momento al lavoro per identificare la causa del crollo e scongiurare altri incidenti in futuro.