Vinadio, è tempo di «Balla coi Cinghiali»

VINADIO - Al Forte di Vinadio (Cuneo) è tempo di «Balla coi Cinghiali». Da giovedì 24 a sabato 26 agosto torna il festival che coniuga musica dal vivo, cultura, enogastronomia, attività all’aria aperta, ambiente e eventi anche per i più piccoli, con il patrocinio della Regione Piemonte e del Comune di Vinadio. Come sempre la musica sarà il centro focale dell'evento. Il primo ospite musicale annunciato è l'artista britannico, Tricky. Tra i fondatori dei Massive Attack e pioniere del genere trip hop, Adrian Thaws, producer e musicista di Bristol torna in Italia a più di un anno dal lancio del progetto Skilled Mechanics. Giunto alla dodicesima edizione, Balla Coi Cinghiali è una rassegna che integra numerose tematiche: arte, solidarietà e tutela dell’ambiente. Quattro palchi, 50 ospiti musicali tra artisti internazionali, band e dj, 18 ore giornaliere tra attività e spettacoli: dalle escursioni in Valle Stura alle live session mattutine per le colazioni tra musica e letteratura; dai laboratori di pittura alle arrampicate sulle mura del Forte; dagli stage di danze occitane per bambini alle rappresentazioni teatrali; dalle lezioni di hatha yoga alle esposizioni di fotografia; dagli stand dedicati allo street food, alla storica cucina BCC, fino ai trattamenti shiatsu e ayurvedici.

Laboratorio artistio a 360°

Balla Coi Cinghiali non è una semplice tre giorni di concerti, ma un grande laboratorio artistico e culturale a cielo aperto, che si ispira ai grandi appuntamenti internazionali e come questi offre a chi desidera vivere il festival a 360° la possibilità di soggiornare in un’area tende. Nato nel 2002 come evento autoprodotto, nel corso degli anni il festival ha raggiunto numeri estremamente convincenti. La scorsa edizione ha toccato le 10.000 presenze e coinvolto oltre 200 volontari provenienti da tutta Italia.

Prima di tutto l'ambiente

Centrale, anche per questa edizione dal titolo «Nature Rocks», è la tematica ambientale. Balla Coi Cinghiali, infatti, è uno tra i primi eventi musicali in Italia a compensare la CO2 emessa, grazie alla collaborazione con Treedom: le emissioni di gas serra prodotte nelle attività del festival vengono calcolate con la metodologia Life Cycle Assessment. Treedom si occupa, quindi, di piantare tanti alberi quanti ne risultano necessari per assorbire la quantità di CO2 equivalente. Tutti gli alberi vengono piantati da contadini locali in paesi o realtà dove rivestono un’utilità sociale: dal Kenya alle zone colpite dal terremoto di Haiti, fino al Senegal con gli obiettivi del rimboschimento, del sostegno della produzione agricola e per la creazione di reddito. Inoltre, all’interno del festival si differenziano i rifiuti e vengono utilizzati solo bicchieri in PET riutilizzabili.

Prezzi e prevendite

Fino al 30 giugno, l’abbonamento alla tre giorni costerà 40 euro (diritti di prevendita inclusi a carico dell’organizzazione), con posto tenda garantito, parcheggio e bicchiere personalizzato in Pet. Dopo quella data, la tre giorni costerà 45 euro più i diritti di prevendita. L’ingresso a una sola giornata è invece proposto a 20 euro più diritti di prevendita. L’accesso sarà gratuito ai minori di 14 anni accompagnati da un adulto. Per informazioni 331/7469512, ballacoicinghiali.com.