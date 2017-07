«Ti leggo la mano» e invece le sfilano l’orologio, nei guai mamma e figlia

MONCALIERI - I carabinieri di Moncalieri hanno denunciato due nomadi di 26 e 53 anni, figlia e mamma residenti in provincia di Asti, per rapina impropria in concorso. Le due donne, in piazza Marconi nei pressi della chiesa Santa Maria di Testona, hanno avvicinato un’anziana di 86 anni chiedendole l’elemosina. Al rifiuto della vittima, la ragazza l’ha afferrata e, con la scusa di leggerle le mani, ha sfilato l’orologio che l’ottantaseienne aveva al polso. L’anziana si è così messa a gridare richiamando l’attenzione di un passante il quale ha chiamato il 112 mettendo in fuga mamma e figlia.

L’ARRESTO - Le due ladre sono fuggite a piedi e poi sono salite su un autobus. La descrizione e gli elementi forniti dal passante hanno permesso ai carabinieri di identificare le due fuggitive ai confini di Trofarello. Per loro è scattata la denuncia e l’orologio è stato restituito alla legittima proprietaria.