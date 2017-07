A Chieri una serata per vivere la magia circense con «Kabaret Vertigo»

CHIERI - Gli artisti del Cirko Vertigo sono i protagonisti del prossimo appuntamento di Bubbles e propongono al pubblico della rassegna chierese «Kabaret Vertigo», uno spettacolo per vivere la magia circense. Venerdì 7 luglio, il Cortile San Filippo di Chieri si accende di colori, suoni e poesia grazie a un cabaret circense e popolare, innovativo ed eclettico, che raccoglie l’energia di giovani artisti con la scrittura e la direzione di esperti professionisti dell’Arte scenica nazionale ed internazionale. Kabaret Vertigo è anche ironia, fascino, stupore dell’artista che non smette di meravigliarsi e di meravigliare un pubblico senza età e alla ricerca di novità ed entusiasmo. Circo e intrattenimento s’intrecciano sul filo di una comicità eccentrica, di uno humour che sfiora l’assurdo in cui viene meno il confine tra artista e spettatore, tra finzione, magia e realtà.

Per informazioni e prenotazioni: Accademia dei Folli www.accademiadeifolli.com | 011 0740274 info@accademiadeifolli.com.

Cirko Vertigo

La Fondazione Cirko Vertigo è nata nel settembre 2016 in diretta continuità con le attività di Associazione Qanat Arte e Spettacolo organizzazione che dal 1999 opera nel settore dello spettacolo dal vivo e del circo contemporaneo, fortemente radicata sul territorio piemontese, riconosciuta a livello nazionale, votata alla dimensione internazionale e già in relazione con il contesto europeo, attraverso la rappresentanza nazionale nella FEDEC (Federazione europea delle scuole professionali di circo). Cirko Vertigo – la cui « k » richiama il movimento della parola greca Kinéma – è un progetto fondato nato nel 2001 da Paolo Stratta e sostenuto dalla Città di Grugliasco, dalla Regione Piemonte e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Dalla sua fondazione numerosi sono i contesti artistici presso i quali Cirko Vertigo ha operato, mettendo al servizio di professionisti dell’arte scenica internazionale la propria competenza, i propri valori e i propri artisti, da enti lirici e teatrali, a compagnie di circo tradizionale e contemporaneo, prestando figure professionali al mondo della televisione della pubblicità e dello spettacolo dal vivo. Dal 2007, inoltre, la Città di Grugliasco ha assegnato a Cirko Vertigo la Direzione Artistica del Festival Internazionale Sul Filo del Circo accreditato come la principale manifestazione di circo contemporaneo in Italia. Dal 2015 Cirko Vertigo è riconosciuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali come unica compagnia piemontese stabile di circo contemporaneo.