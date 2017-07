Il Comune istituisce «l'assessorato alla Bicicletta», Lapietra guida la rivoluzione della mobilità dolce

TORINO - E' stato un Bike Pride ricco di sorprese quello di quest'anno. Nonostante l'assenza della sindaca Chiara Appendino, i colpi di scena non sono mancati: a sfilare sulla loro due ruote infatti erano presenti l'assessore ai trasporti Maria Lapietra, la collega all'Innovazione Paola Pisano e il neo assessore all'Ambiente Alberto Unia. E' stata proprio Lapietra a sganciare la bomba: a Torino nasce l'assessorato alle bici. Spieghiamoci meglio, i temi legati alla Mobilità Dolce passeranno, dall’assessorato all’Ambiente, all'interno di un ufficio dell'assessorato alla Viabilità, con una nuova struttura, che prevederà una divisione per la ciclabilità e una per la camminabilità. Parallelamente, proprio in questi mesi, è nata laConsulta per la Mobilità Ciclabile.

APPENDINO - «Si tratta di un obiettivo che stiamo perseguendo con grande orgoglio e determinazione», ha spiegato Appendino, «Tuttavia, una città a misura di bicicletta parte innanzitutto da uno sforzo collettivo al fine di mutare una mentalità radicata. Io mi accorgo giorno dopo giorno che sono in molti a volere questo cambiamento e a parteciparvi attivamente, utilizzando la bicicletta per muoversi in città. È importante dire che con il loro gesto fanno un gran bene a tutta la Comunità, e per questo li ringrazio».

LAPIETRA - A farsi carico di oneri e onori dei temi della Mobilità Dolce sarà Maria Lapietra, attuale assessore ai Trasporti. Il "carretto" che si vede nella foto viene utilizzato quotidianamente dall'assessore per portare i figli a scuola o in qualunque altro luogo della città, a riprova del suo impegno sul tema. «Non è solo un modo per arrivare prima nella pressoché totalità dei percorsi in città o per non buttare tempo nel cercare parcheggio. Non è solo una soluzione per muoversi a costo zero, in maniera ecologica e con indubbi benefici sulla salute. Scegliere la bicicletta è molto di più: è un pezzo importante di un’idea diversa di città. Lo sviluppo della mobilità ciclabile era ed è in cima alla lista delle politiche da attuare nel nostro programma» spiega Appendino. A breve verranno installate 20 nuove postazioni del bike-sharing, e altre sono previste in futuro, a dimostrazione di come la città di Torino sia in prima linea sul fronte dello sviluppo della mobilità dolce.