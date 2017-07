Striscione sulla facciata di Palazzo Civico, «Verità per Giulio Regeni»

TORINO - «Verità per Giulio Regeni», questo è il testo dello striscione srotolato questa mattina sulla facciata di Palazzo Civico dal presidente del Consiglio comunale, Fabio Versaci, e dal presidente della Circoscrizione 1, Massimo Guerrini. Quando lo striscione è stato srotolato era presente anche l’assessore ai Diritti, Marco Giusta, la consigliera comunale Eleonora Artesio e una delegazione di Amnesty International Piemonte e Valle d’Aosta, che ha promosso la «Settimana per Giulio Regeni», dal 25 giugno al 3 luglio, in occasione della ricorrenza dei 17 mesi dalla scomparsa e dal ritrovamento del corpo del giovane ricercatore italiano, dottorando presso l’Università di Cambridge, scomparso a Il Cairo il 25 gennaio 2016, il cui corpo è stato ritrovato senza vita il 3 febbraio 2016, con chiari ed evidenti segni di tortura.

FINALE STAFFETTA - Lo striscione srotolato rimarrà sulla facciata di Palazzo Civico per alcuni giorni. La sua esposizione rappresenta la tappa finale della staffetta di eventi e mobilitazioni che ha coinvolto le Circoscrizioni torinesi in occasione della «Settimana per Giulio Regeni».