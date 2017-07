A MonfortInJazz arriva il grande pianista Yann Tiersen

MONFORTE - Il pianoforte di Yann Tiersen nel suo nuovo spettacolo «An Evening with Yann Tiersen» solo in concert apre la 41esima edizione di Monfortinjazz, sei appuntamenti prestigiosi che faranno risuonare il suggestivo Auditorium Horszowski nel mese di luglio e all’inizio di agosto. Eusa è il titolo del nuovo album di Yann Tiersen. Sarà questo disco il protagonista del concerto che il musicista bretone, uno dei più importanti e prolifici compositori della nostra epoca presenterà completamente, accompagnando il pubblico, domenica 16 luglio, in un viaggio intorno all’isola di Ouessant, in Bretagna, la sua casa. Nell’album, registrato presso gli Abbey Road Studios, il piano solista di Yann Tiersen è accompagnato solo dalle registrazioni di campo effettuate nel punto esatto dell’isola a cui fa riferimento il brano musicale. Tiersen spiega, «Ouessant è più di una semplice casa - è una parte di me. L'idea era di fare una mappa dell'isola e, per riflesso, una mappa di quello che sono io. Per cominciare ho scelto dieci luoghi dell'isola e ho fatto una serie di registrazioni ambientali per ciascuno di essi. Le composizioni di musica per pianoforte che ho scritto in seguito prendono il nome di questi luoghi, e la partitura di ogni pezzo è accompagnata dalle coordinate GPS e da una fotografia del sito scattata da Emilie Quinquis».

L'artista

Yann Tiersen è uno dei più importanti e prolifici compositori della nostra epoca. Abile polistrumentista di formazione classica e con interessi in ambito rock ed elettronico, passa dalle composizioni classic-folk in chiave minimalista delle origini al successo planetario delle colonne sonore, smarcandosi infine dagli esordi per assecondare le recenti pulsioni sperimentali. Negli anni la sua reputazione si è consolidata grazie ai suoi album in studio (fra Cascade Street del 1997, The Lighthouse del 1998 e Les Retrouvailles del 2005), ma soprattutto grazie alle colonne sonore di film importanti fra cui quella per Il favoloso mondo di Amelie (2001) che gli ha regalato fama a livello mondiale.

Il festival

Monfortinjazz è organizzato dall’Associazione Monforte Arte in collaborazione con Ponderosa Music & Art, è promossa dal Comune di Monforte, patrocinata dalla Regione Piemonte con il contributo della Fondazione CRC. Biglietti in prevendita sui circuiti Mailticket, Vivaticket, Ticketone. Per info www.monfortinjazz.it info@monfortinjazz.it.