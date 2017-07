Musei, a Torino si entra gratis ogni secondo martedì del mese

TORINO - Sapevate che al MAO (Museo d’Arte Orientale) al Borgo Medievale e alla GAM (Galleria d'Arte Moderna) si entra gratis ogni primo martedì del mese? Certo, si tratta solo dei martedì non festivi, ma è comunque un'occasione d'oro per ammirare delle collezioni d'arte incredibili senza spendere neppure un euro. I musei della Fondazione Torino Musei hanno scelto il primo martedì di ogni mese come giorno designato per aprire le porte ai visitatori che vogliono ammirare l'interno delle loro strutture. Fa eccezione Palazzo Madama, che rispetta come giorno di chiusura il martedì e perciò propone al pubblico la stessa agevolazione il mercoledì. Si aggiunge inoltre che, grazie alla collaborazione con Google Art Project le opere esposte nei musei della Fondazione Torino Musei sono accessibili anche in rete per un tour virtuale a 360°.

I MUSEI

- Palazzo Madama

www.palazzomadamatorino.it

- Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea

via Magenta 31

Orario 11 - 19

www.gamtorino.it

- Museo d’Arte Orientale

via San Domenico 11.

Orario 11 - 19

www.maotorino.it

- Borgo Medievale

Parco del Valentino, viale Virgilio 107

Orario 9-20

www.borgomedievaletorino.it