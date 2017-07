Grattacielo della Regione, lavori in corso: il sottopasso del Lingotto chiude per due mesi

TORINO - Lavori in corso in zona Lingotto. Nelle prossime settimane, dal 14 luglio al 15 settembre, è prevista la chiusura del sottopasso del Lingotto, una delle strade più frequentate della città. Il motivo? Consentire lo svolgimento dei lavori di adeguamento della rete di sottoservizi nel tratto di intersezione con la nuova galleria sotterranea, in particolare della rete di fognatura.

NUOVO SOTTOPASSO - Non tutti i torinesi lo sanno, ma il grattacielo della Regione porterà con sé una grossa novità: un nuovo tratto di sottopasso veicolare che collegherà il grattacielo (ancora in costruzione) e il sottopasso attuale del Lingotto. Un modo per decongestionare e rendere più fluido il traffico in una zona che vedrà sorgere un nuovo e importante edificio. Per questo motivo, dal 14 luglio al 15 settembre è prevista al chiusura del sottopasso Lingotto. I lavori di realizzazione del nuovo tratto comunque dureranno circa due anni e per sei mesi è probabile che vi siano modifiche parzializzazioni del traffico veicolare. Per tutta la durata dei lavori, non sarà accessibile la rampa di collegamento tra i sottopasso e l’area dei parcheggi Lingotto.