Furto milionario in via Giolitti, condannati gli autori del colpo alla ricca ereditiera

TORINO - Era il settembre del 2015 quando venne messo a segno un furto da 7 milioni di euro nell'appartamento di una facoltosa ereditiera di 62 anni, nel centro storico di Torino, in via Giolitti. Oggi, a due anni di distanza ,il Tribunale di Torino ha espresso la condanna a quattro anni di carcere dei due autori: l'albanese Zef Zefi e il serbo Denis Jovanovic, detenuti dall'aprile del 2016. Chiamate a rispondere in aula anche due donne, accusate di aver agevolato l'intrusione dei ladri nell'appartamento.

IL FURTO - Stando a quanto emerso dalle indagini, i due sarebbero stati aiutati da due donne, responsabili di una prestigiosa boutique della via: Maddalena Rizzi e la figlia Silvye Lanza. La vittima del furto pare che si servisse abitualmente nella boutique delle due donne. La posizione della Rizzi è stata stralciata per l'indisponibilità del suo avvocato difensore, mentre la figlia ha patteggiato 18 mesi di reclusione. La proprietaria dell'appartamento e la sua collaboratrice domestica invece si sono costituite parte civile e hanno ottenuto, rispettivamente, 500mila e 5mila euro.