Crac Eurofidi, indagini chiuse e 19 indagati per falso in bilancio 

TORINO - La Guardia di Finanza di Torino ha concluso le indagini preliminari nei confronti dei 19 indagati, di cui 12 componenti del Consiglio di Amministrazione, un Direttore Generale, 5 componenti del Collegio sindacale e un responsabile della revisione dei bilanci, in carica presso Eurofidi negli anni 2013 e 2014. Questi sono ritenuti responsabili di falso in bilancio e ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

L'ACCUSA - In particolare, pur essendo Eurofidi sottoposta per legge a vigilanza e controllo da parte della Banca d’Italia, in quanto esercente attività di intermediazione nel settore finanziario e svolgendo attività di prestazione di garanzia collettiva fidi, i componenti degli organi di amministrazione e controllo hanno omesso, secondo l’accusa, di relazionare all'Autorità di vigilanza la reale esposizione al rischio di credito derivante dal rilascio di garanzie per circa 50 milioni di euro, non coperte da controgaranzie del Fondo Centrale di Garanzia (FCG).

IL CRAC - Ciò avrebbe determinato la sussistenza di un «rischio residuo», in relazione alla possibile inefficacia degli strumenti di mitigazione del rischio di credito concesso a terzi dal confidi. Oltre all’ipotesi di reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, tale condotta, sempre secondo l’accusa, ha configurato anche il delitto di false comunicazioni sociali, in quanto i bilanci relativi agli anni d’imposta 2013 e 2014 e i documenti a essi connessi, non riportavano la predetta maggiore esposizione al rischio di credito, per circa 50 milioni di euro, derivante dal mancato rilascio di controgaranzie da parte del Fondo Centrale.