Cade da una roccia dopo la testata di una mucca: allevatore trasportato al Cto

SPARONE - Ha dell’incredibile quanto accaduto a un allevatore di Locana, impegnato nella salita in un alpeggio insieme alle sue mucche. L’uomo, un 38enne residente a Locana, è caduto da una parete di pietra e ha sbattuto violentemente la testa. Il motivo della caduta? Una vera e propria testata rifilatagli da una delle sue mucche.

I SOCCORSI - Il 38enne, a causa del forte impatto con l’animale, ha perso l’equilibrio ed è precipitato per diversi metri. Per fortuna sul posto erano presenti alcuni colleghi dell’allevatore che hanno immediatamente chiamato i soccorsi: l’uomo, che ha riportato una ferita alla testa e ha perso molto sangue, è stato trasportato al Cto di Torino con l’elisoccorso. Nonostante il fortissimo trauma cranico e la paura, l’allevatore non sarebbe in pericolo di vita.