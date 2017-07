Furti e vandalismo alla stazione di Porta Nuova, fermato un quattordicenne e due rom

TORINO - Lungo i binari di uno scalo di servizio di Torino Porta Nuova è stato intercettato un minorenne italiano, intento a imbrattare i vagoni in un’area deposito. Verso le 13.00 gli agenti Polfer hanno rilevato la presenza di un individuo vestito di nero che si muoveva lungo il convoglio. Sono intervenute due pattuglie e hanno fermato il ragazzo ancora nei pressi dei vagoni.

VANDALISMO - Il quattordicenne è stato trovato in possesso di 4 bombolette spray, una cesoia e una chiave inglese che sono stati sequestrati, unitamente ad altre 12 bombolette spray che sono state rinvenute dopo un’attenta ricognizione nell’area. Nella serata stessa, alla presenza del padre, il giovane è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria minorile per deturpamento, nonché sanzionato in quanto occupava una zona ferroviaria interdetta per cui dovrà corrispondere oltre 500 euro.

FURTO - Un secondo intervento, avvenuto sempre all'interno della stazione ferroviaria di Porta Nuova, ha interessato un esercizio commerciale all'interno del quale due individui avevano appena asportato dei capi di abbigliamento e cercavano di eludere i controlli prendendo il primo treno utile in partenza. I due, risultati poi essere entrambi pluripregiudicati, poco prima erano stati notati mentre si accingevano a provare due maglioni nei camerini per poi guadagnare in tutta fretta l’uscita dal negozio. Allertati, dapprima dal personale della Safety di Torino Porta Nuova, gli Operatori della Polfer hanno bloccato i i due individui e li hanno accompagnati presso gli Uffici Polfer del binario 1, per gli accertamenti del caso. I due rom, cui è stato sequestrato un dispositivo magnetico per rimuovere la protezione antitaccheggio sono stati denunciati per furto.