Spara pallini contro i ragazzini: «caccia» al cecchino notturno di Venaria

VENARIA - Un colpo, poi un altro. Non è stata una notte come tante quella vissuta in via Armati 124, a Venaria: alcuni ragazzi sono stati colpiti da diversi pallini sparati da un fucile ad aria compressa, esplosi da un misterioso cecchino. A dare l’allarme è stata una giovane di 15 anni, colpita mentre stava passeggiando. La ragazza ha avvertito un forte bruciore al petto e si è messa ad urlare chiedendo aiuto.

GLI SPARI - Immediato l’intervento dei carabinieri, che si sono recati sul posto con una gazzella. Durante l’intervento dei militari, il cecchino improvvisato ha nuovamente sparato alcuni pallini, colpendo un ragazzo di 17 anni: entrambi i giovani, a parte gli evidenti segni lasciati dai «proiettili», non sono rimasti feriti ma si sono spaventati molto. Se uno dei pallini li avesse colpiti in un occhio, l’epilogo sarebbe stato molto diverso. I carabinieri hanno provato a capire con certezza da dove provenissero gli spari, ma è stato impossibile. Il buio della notte ha infatti aiutato l’autore del gesto a nascondersi, nonostante il fascio di luce della gazzella puntato sulle case limitrofe. E’ possibile che il cecchino fosse appostato in un complesso di case popolari poco distanti. Quel che è certo è che già in passato, proprio vicino al centro per anziani «Rigola», erano capitati simili episodi. Indagini in corso.