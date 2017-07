Meteo a Torino, «aria africana in arrivo»: torna il caldo torrido in città

TORINO - Dopo giorni di fresco e relativo refrigerio, l’estate torna prepotentemente su Torino: caldo e temperature altissime avvolgeranno la città a partire da domani fino a sabato. I giorni peggiori? Senza dubbio giovedì, venerdì e sabato, quando l’aria africana porterà a Torino i termometri a toccare picchi molto elevati: 36 i gradi previsti, ma la temperatura percepita sarà di almeno un paio di gradi superiore, avvicinandosi a quota 40.

TEMPERATURE - La causa di questo caldo improvviso, è l’anticlone delle Azzorre in arrivo sull’Italia. Solo mercoledì, grazie a un piccolo vortice in discesa dal nord Atlantico, il caldo dovrebbe concedere una tregua. Ecco perché sia oggi che domani dovremmo avere temperature elevate ma senza eccessi: i termometri andranno bruscamente su a partire da giovedì fino a sabato. Per attendere un po’ di fresco bisognerà aspettare fino a domenica, quando i temporali dovrebbero portare a un nuovo abbassamento delle temperature. Molto deboli o comunque moderati i venti, una condizione che aumenterà la sensazione di afa su tutta Torino.