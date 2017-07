Alla Venaria Reale arriva il Galà di Ferragosto

VENARIA – Torna uno degli appuntamenti imperdibili dell'estate alla Reggia di Venaria Reale. Lunedì 14 agosto dalle 19 alle 23.30 per festeggiare l’arrivo del Ferragosto, in programma una serata speciale con cocktail, dj set e uno spettacolo dei fuochi d’artificio al Gran Parterre del Parco alto. Per questo evento La Venaria Reale propone un ingresso speciale a 10 euro per la visita alla Reggia, ai Giardini, alle mostre in corso, al dj set e allo spettacolo di fuochi d’artificio.

Questo bellissimo appuntamento è inoltre un’occasione in più per ammirare la Reggia ed i suoi incantevoli Giardini, il Bucintoro dei Savoia, le mostre «Le Belle Arti» e «Sculture Moderne alla Venaria Reale», gli spettacoli di videomapping e del Teatro d’Acqua della Fontana del Cervo. Insomma, una serata magica in una cornice d’incanto da non perdere.

La Venaria Reale è un grande progetto culturale permanente che offre opportunità di conoscenza, emozioni ed esperienze molteplici: una corte contemporanea da scoprire, aperta a tutti, che si propone come esperienza di un viaggio in Italia dove finalmente, puntando sulla valorizzazione del nostro patrimonio storico, naturale e gastronomico, si possono trovare regalità e piacere di vivere.

La Venaria Reale in numeri

Grandioso complesso con 80 mila metri quadri di edificio monumentale della Reggia e 60 ettari di Giardini, beni adiacenti al seicentesco Centro Storico di Venaria ed ai 3 mila ettari recintati del Parco La Mandria, è un capolavoro dell’architettura e del paesaggio, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel 1997 e aperto al pubblico nel 2007 dopo essere stato il cantiere di restauro più rilevante d’Europa per i beni culturali.

L’edificio monumentale, vanta alcune delle più alte espressioni del barocco universale: l'incantevole scenario della Sala di Dianaprogettata da Amedeo di Castellamonte, la solennità della Galleria Grande e della Cappella di Sant’Uberto con l’immenso complesso delle Scuderie Juvarriane, opere settecentesche di Filippo Juvarra, le fastose decorazioni, la spettacolare Fontana del Cervo nella Corte d’onore rappresentano la cornice ideale del Teatro di Storia e Magnificenza, il percorso espositivo dedicato ai Savoia che accompagna il visitatore lungo quasi 2.000 metri, tra piano interrato e piano nobile della Reggia.

Info e costi

Ingresso speciale a 10 euro (e Abbonamento Musei, Torino+Piemonte Card e Royal Card) Dalle ore 19 alle 23.30, www.lavenaria.it, tel. +39 011 4992333.