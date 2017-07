La Ztl si rafforza, in arrivo sei nuove telecamere: ecco dove verranno posizionate

TORINO - Priorità al trasporto pubblico e pugno duro verso i furbetti: si potrebbe riassumere così il provvedimento annunciato dall’assessora ai Trasporti Maria Lapietra in merito all’installazione di nuove telecamere nella zona della Ztl. Sei i nuovi «occhi elettronici» in arrivo in città. L’obiettivo? Far rispettare le corsie riservate ai mezzi di trasporto pubblico. Un lavoro che costerà 560.000 euro e finanziato dal ministero per l’Ambiente.

LE TELECAMERE - «Abbiamo riscontrato un significativo numero di accessi non autorizzati in alcune aree di Ztl riservate al transito dei mezzi pubblici di trasporto. Per ragioni di pubblico interesse e per agevolare il trasporto collettivo, l'Amministrazione ha deciso di rafforzare l’attuale sistema di controllo sulle corsie riservate a tram, bus e taxi» ha rivelato Lapietra. Delle sei telecamere, quattro saranno posizionate all’interno dell’attuale perimetro della Ztl Centrale in via Accademia Albertina angolo via dei Mille (entrambi lati di marcia), via Rossini angolo via verdi, via

Milano angoli via IV Marzo. Le due restanti verranno invece installate fuori dalla Ztl Centrale, in corrispondenza delle corsie riservate ai mezzi pubblici in via Valperga Caluso e in piazza Statuto. Attenzione alla guida dunque, transitare negli spazi relegati a bus, tram e taxi potrebbe essere molto dispendioso.