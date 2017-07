Folle inseguimento notturno a Moncalieri: 27enne scappa dai carabinieri

MONCALIERI - Ha visto il posto di blocco dei carabinieri e la paletta tesa, ma invece di fermarsi alle forze dell’ordine ha premuto il piede sull’acceleratore ed è fuggito a folle velocità. E’ terminata con una multa salatissima la fuga di un 27enne di La Loggia, che all’alba tra lunedì 3 e martedì 4 luglio, è scappato dai carabinieri a Moncalieri.

LA FUGA - A bordo della sua Lancia Y, poi risultata con l’assicurazione scaduta, il loggese ha provato a scappare senza però riuscir mai a seminare i carabinieri. I militari si sono tenuti a distanza e l’hanno seguito in strada Carignano, via Juglaris fino a piazza del Mercato: una fuga durata circa mezz’ora. Una volta raggiunto dai militari, il 27enne ha abbandonato la sua auto e ha provato a far perdere le proprie tracce a piedi senza fortuna. Accompagnato in caserma, il ragazzo è stato multato per aver infranto numerose regole del codice della strada, mentre il mezzo è stato sequestrato.