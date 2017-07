Aggressione fuori dalla discoteca di via Schiapparelli, la vittima accoltella il rapinatore

TORINO - Il mattino successivo gli agenti hanno trovato la vittima nel giardino di una ditta claudicante e ferito al volto. Il giovane, un ventenne italiano con precedenti penali, ha detto di essere stato aggredito all’esterno di una discoteca in via Schiapparelli da due persone che gli avevano portato via zaino e portafogli. Accanto al ragazzo, gli agenti hanno ritrovato un coltello a serramanico aperto e con la lama sporca di sangue.

L'ARRESTO - Nei pressi della discoteca di via Schiapparelli la vittima ha indicato agli agenti uno dei suoi due aggressori: un italiano di 33 anni con precedenti penali. Di lì a poco, le forze dell'ordine hanno individuato anche il secondo rapinatore, un italiano di 27 anni anch’egli con precedenti a carico. Quest’ultimo è stato trovato in possesso di un portafogli contenente i documenti della vittima.

L'AGGRESSIONE - Stando a una prima ricostruzione, i due criminali hanno inseguito all’esterno della discoteca il ventenne e lo hanno colpito ripetutamente, fino a impossessarsi del suo portafogli e dello zaino. La vittima ha però reagito colpendo con un fendente al costato uno dei due aggressori. Quest’ultimo dopo essere stato tratto in arresto per rapina aggravata in concorso con il suo complice, è stato ricoverato in ospedale sotto osservazione per la coltellata ricevuta. Il ventenne, invece, giudicato guaribile in trenta giorni, è stato denunciato in stato di libertà per lesioni aggravate.