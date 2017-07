Torino in crisi? Il PD tende la mano, il Movimento 5 Stelle la rifiuta: «No grazie»

TORINO - «A chi ci tende una mano…» la risposta è… «No grazie». Si potrebbe riassumere così la querelle delle ultime ore tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. In mezzo il futuro di Torino, una città che esce con le ossa rotte da un giugno difficilissimo. Tutto nasce da un invito di Stefano Lo Russo, capogruppo del Partito Democratico, a dare una mano al Movimento 5 Stelle per governare al meglio la città: una specie di «Patto per Torino». Proposta rimandata al mittente, con polemica annessa.

M5S DICE NO - Sì, perché se la mano tesa era stata apprezzata dai vertici regionali del Partito Democratico (sia Chiamparino che Laus avevano appoggiato Lo Russo), l’amministrazione comunale invece ha espresso tutta la sua intenzione di tirar dritta da sola. C’è di più, i penta stellati hanno preso spunto da questo gesto inaspettato per alimentare ulteriormente la polemica: «Il PD non è mai stato propositivo in aula, attaccando e strumentalizzando qualsiasi atto della nuova amministrazione» si legge in una nota ufficiale del gruppo consiliare. Due di picche dunque, la pace può attendere. I Cinque Stelle, dopo un giugno particolarmente turbolento, non si fidano. E’ evidente. «Difficile interpretare il cambio di passo dichiarato oggi dal PD» continuano a sostenere.

CLIMA TESO - Il clima, già di per sé teso, è inasprito da un’ulteriore argomento: le condizioni in cui il Partito Democratico avrebbe lasciato Torino. «Se volessero realmente aiutare potrebbero cominciare smettendo, una volta per tutte, di accusare noi per il «disastro strutturale» del bilancio della Città. Non è colpa loro? Bene, ma sono passati più di 20 anni di amministrazione torinese a senso unico; vogliamo trovare i responsabili di questo disastro? Che dicano, una volta per tutte, chi ha creato un «disastro strutturale» per plurime annualità» riporta la nota del Movimento 5 Stelle. E se la pace arrivasse sotto forma di 61 milioni di euro? I consiglieri grillini chiedono infatti al PD torinese di fare pressione perché quei soldi arrivino a Torino. Una richiesta precisa, spesso alla base di molti litigi passati. Per il momento, nonostante la mano tesa, la politica torinese continua a litigare.