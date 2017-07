Scappa dalla polizia e va a sbattere contro un dehor: paura e follia a Torino

TORINO - Mattinata di follia in più quartieri di Torino: un pluripregiudicato italiano di 29 anni, poco dopo le 10, ha dato il via a un folle inseguimento per le strade della città. L’uomo, a bordo di una Focus bianca, ha urtato un dehors, rischiato di investire diversi passanti ma alla fine è stato bloccato e arrestato.

LA FUGA - Tanta la paura tra i cittadini che hanno incrociato l’auto del fuggiasco. Tutto è nato quando gli operatori di una volante della polizia hanno notato in piazza Manno una Ford Focus bianca il cui conducente, con atteggiamento sospetto, si è subito dimostrato molto nervoso. Quando la volante si è affiancata all’auto dell’uomo, quest’ultimo ha svoltato in corso Cincinnato, nonostante il semaforo rosso. A nulla è servito l’alt della polizia, l’uomo alla guida ha accelerato e a velocità sostenuta si è dato alla fuga inseguito dagli agenti.

L'INSEGIMENTO - Una folle corsa per le vie della città: via Luini, corso Lombardia, via Sansovino, corso Grosseto, via Casteldelfino e via Coppino, l’ultima tappa di questo pericolosissimo viaggio. Qui il 29enne è andato a sbattere contro un dehor di un bar, dove per fortuna non vi erano clienti. Nonostante l’incidente, l’uomo, si è dato alla fuga a piedi fino a via Campiglia dove è stato fermato dai poliziotti con non poca fatica, visti i 110 chili di peso. Il pluripregiudicato ha più volte colpito e placcato gli agenti. Nel corso della fuga, prima con l’auto e poi a piedi, il reo ha anche danneggiato alcune macchine in sosta e si è disfatto di un iPhone 6 corredato di router wi–fi dei quali non ha saputo giustificare il possesso.

IL FUGGIASCO - Dagli accertamenti è emerso che l’uomo, di etnia «sinti», oltre ai numerosissimi precedenti contro il patrimonio, aveva un obbligo di dimora di 18 mesi nel Comune di Carpignano Sesia , emesso a fine maggio 2017. Inoltre, è emerso che il ventinovenne era alla guida dell’auto sprovvisto di patente in quanto revocata. Gli agenti hanno anche accertato che l’auto, risultata non rubata, aveva targhe false che occultavano quelle vere. Alla luce dei fatti, l’uomo è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale denunciato per ricettazione e per l’utilizzo delle targhe false e sanzionato amministrativamente per la guida senza patente