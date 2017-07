Al Teatro Regio la «Maratona di Fantozzi»

TORINO – Dopo la scomparsa del grande comico, scrittore e autore, Paolo Villaggio, anche il Teatro Regio rende omaggio al più celebre, amato e discusso dei suoi personaggi organizzando la «Maratona di Fantozzi al Teatro Regio», sabato 15 luglio dalle 21. Ecco i titoli dei film che faranno parte della maratona dedicata a ragioniere più famoso d'Italia: Fantozzi (1975), Il secondo tragico Fantozzi (1976), Fantozzi contro tutti (1980), Fantozzi subisce ancora (1983), Superfantozzi (1986), Fantozzi va in pensione (1988), Fantozzi alla riscossa (1990), Fantozzi in paradiso (1993), Fantozzi - Il ritorno (1996), Fantozzi 2000 - La clonazione (1999).

Paolo Villaggio aveva 84 anni, ed era ricoverato da alcuni giorni all’ospedale Policlinico Gemelli di Roma. Con i suoi personaggi, divenuti famosi negli anni Settanta e Ottanta, Fantozzi e Fracchia, raccontò l’uomo medio italiano. Villaggio era nato a Genova il 30 dicembre 1932, dopo gli studi al Liceo Classico, e l’abbandono quasi immediato della facoltà di Giurisprudenza, e ha iniziato la sua carriera di ‘comico’ sui generis indossando i panni di personaggi ora grotteschi ora ‘demenziali, come poteva essere il professor Otto von Kranz, nella trasmissione Tv ‘Quelli della Domenica’ andata in onda nel 1968 su Rai 1.