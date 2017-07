Allarme bomba a Moncalieri, paura per una valigia abbandonata sul marciapiede

MONCALIERI - Serata ad alta tensione a Moncalieri dove ieri, dopo le 20:00 una valigia sospetta abbandonata lungo un muretto in via Tenivelli ha creato il panico tra i residenti. Polizia e carabinieri sono giunti sul posto per gestire l’allarme bomba. Gli artificieri, dopo aver chiuso la zona al traffico veicolare, hanno fatto brillare la valigia intorno alle ore 21 con una piccola carica esplosiva.

ALLARME RIENTRATO - La circolazione è stata interrotta per mezz’oretta, poi una volta rientrato l’allarme è tornato tutto nella norma. Per fortuna, la paura si è rivelata priva di fondamento: nella valigia infatti vi erano solamente dei vestiti e una coperta. Molto probabilmente la valigia era stata lasciata in strada con altra spazzatura e non è stata raccolta. Dopo lunghi attimi di tensione, tutto è tornato nella norma.