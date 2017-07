«Ordinanza anti zanzare», multe fino a 500 euro per chi non rispetta le regole

TORINO - Arriva l'estate e, immancabilmente, torna a farsi vivo il problema delle zanzare. Per impedire la proliferazione di questi insettini (in particolare della zanzara tigre) il Comune di Torino ha pubblicato un'ordinanza che disciplina i comportamenti che tutti i cittadini devono tenere. Fin dal 2000 Torino attua interventi per il contrasto alla proliferazione delle zanzare sul proprio territorio, inserendosi nel contesto di un più ampio programma regionale, finanziato e regolamentato dalla Legge Regionale n°75/95, per limitare le infestazioni da zanzare mediante l'adozione di tecniche di controllo a basso impatto ambientale, non dannose per l'uomo e gli animali.

COME COMPORTARSI - Nell'ordinanza si leggono una serie di misure che i cittadini devono adottare per il fine comune di ridurre al minimo la proliferazione delle zanzare. Nel dettaglio:



- non abbandonare contenitori, di qualunque natura, che possano contenere acqua piovana;

- utilizzare zanzariere;

- eliminare l'acqua che ristagna nei sottovasi di piante e fiori;

- sostituire di frequente l'acqua dei fiori nei vasi dei cimiteri;

- svuotare almeno ogni due settimane le vaschette dei condizionatori;

- controllare che le grondaie delle case non siano otturate;

- svuotare fontane e piscine non utilizzate ed eseguire trattamenti appositi antilarvici;

- controllare che annaffiatoi e secchi lasciati all'aperto non raccolgano acqua piovana

MULTA - La violazione dell'ordinanza anti zanzara comporta una pena pecuniaria che va da 25 a 500 euro (ai sensi dell'art 7bis del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267). Per maggiori informazioni è possibile contattare il Comune di Torino alla mail: zanzare@comune.torino.it oppure la Regione Piemonte telefonando a IPLA S.p.A. al numero verde 800-171198 (dal lunedì al venerdì ore 9 – 17) o inviando una mail: zanzare@ipla.org. Tutte le segnalazioni saranno inoltrate agli operatori presenti sul territorio