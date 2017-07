Torino si prepara a «The Color Run 2017»

TORINO – Dopo il successo delle scorse edizioni torna in città la corsa più colorata e divertente d'Italia. Una nuova edizione di The Color Run approda nel capoluogo piemontese domenica 10 settembre. Per chi ancora non sapesse cos'è The Color Run ecco qui: si tratta di una corsa non competitiva di 5Km all’insegna dello sport, dell’allegria e del colore. Ad ogni chilometro di corsa corrisponde un colore (fatto di polvere colorata naturale al 100% e composta da amido di mais) che verrà lanciato sui partecipanti da alcuni volontari. Dunque, si parte vestiti di bianco, si corre e si arriva colorati e felici alla linea d’arrivo e si finisce con danze e festeggiamenti di fronte al palco del festival finale. Infatti, oltre alla corsa sono in programma giochi e animazioni divertenti e tanta buona musica per celebrare il grande finale di questa coloratissima corsa. Per tutti gli sportivi ma semplicemente anche per chi ama divertirsi, The Color Run Torino è un appuntamento da non perdere.



Qualche dettaglio

La partenza della corsa sarà alle 15. Ecco qualche indicazione per chi partecipa: Ogni Color Runnerriceverà il proprio Race Kit con la propria iscrizione, prima di andare alla linea di partenza nella scintillante maglia bianca. Dopo lo sparo di partenza i partecipanti passeranno attraverso uno dei cinque punti colore ad ogni chilometro. Lì saranno ricoperti con polvere colorata dai nostri volontari. La parte migliore arriva alla fine, con magnifici lanci di colore e la migliore musica tutti i runners celebreranno insieme al festival finale. E' possibile partecipare come runner individuale o come team (almeno 4 persone). Il Villaggio sarà aperto tra le 11 e le 12 e chiuderà tra le 20 e le 21, la partenza della corsa sarà tra le 15 e le 16 circa. Per maggiori info: thecolorrun.it/torino/.