Molesti e senza biglietto, gruppo di nigeriani impedisce al treno di partire da Porta Nuova

TORINO - Non è stato di certo un viaggio facile quello vissuto dai passeggeri del Treno Regionale Veloce in partenza da Torino e diretto a Cuneo delle 21:20. Il treno infatti è partito con un ritardo di 20 minuti a causa del comportamento decisamente molesto da parte di alcuni passeggeri, un gruppo di cittadini nigeriani composto da 3 donne e un uomo: i quattro sono stati denunciati dagli agenti della polizia ferroviaria.

IL RITARDO - La pattuglia della Polfer è stata inviata nella zona dei binari in seguito alla presenza di questo gruppo molesto e sprovvisto di biglietto: per eludere i controlli, le quattro persone hanno iniziato a scendere e risalire nervosamente dalle carrozze del convoglio, impedendo così la chiusura delle porte e ostacolando la regolare partenza del treno. Una volta fermate, le persone sono state portate presso gli uffici della Polfer del binario 1 in quanto sprovvisti di documenti di riconoscimento.

I CONTROLLI - Dai controlli è emersa una situazione più complessa di quella che poteva sembrare inizialmente: le donne avevano fornito agli agenti nomi falsi e a carico di una di queste è risultato anche un ordine di espulsione del Questore, ovviamente non rispettato. I quattro cittadini nigeriani sono stati denunciati per interruzione di servizio pubblico, mentre per le tre donne è scattata anche la denuncia per falsa attestazione fornita agli agenti circa le loro identità. La loro posizione è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria.