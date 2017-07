Mondojuve: a settembre l'inaugurazione ufficiale

TORINO - La grande attesa sta per finire: giovedì 7 settembre inaugura Mondojuve, lo shopping center più grande e innovativo del Piemonte, situato nell’area compresa tra i Comuni di Vinovo e Nichelino, che sarà uno dei parchi commerciali più grandi d’Italia e tra i più all’avanguardia in Europa per quanto riguarda il concept progettuale, l’attenzione all’eco-sostenibilità e allo sviluppo della viabilità urbana. Mondojuve supera la definizione tradizionale di «centro commerciale», perché completamente immerso in un’area verde di 80.000 mq a due passi dal Parco Naturale Regionale e dalla Reggia di Stupinigi, diventando una vera e propria destinazione dove vivere lo shopping, l’intrattenimento e il tempo libero all’aria aperta e negli spazi del parco commerciale, in una location affascinante e funzionale. Un mondo unico a sé e diverso da tutti gli altri, in grado di creare una nuova idea di retail park.



BENNET - A settembre inaugurerà il primo lotto della struttura con l’ipermercato a insegna Bennet, la piazza antistante caratterizzata da ampi spazi verdi, strutture di servizio e parcheggi. Al suo interno inoltre la galleria con numerosi marchi, aree dedicate alla ristorazione e all’intrattenimento. Importante anche la ricaduta occupazione sul territorio: saranno circa 1.000 i posti di lavoro, compreso l’indotto, creati dal progetto tra addetti alla costruzione e personale all’interno all’area commerciale, con un potenziale bacino di utenza di oltre un milione di residenti nelle aree limitrofe in grado davvero di contribuire allo sviluppo e al rilancio economico del territorio.



ATTIVITA' - In un’ottica di un costante countdown all’inaugurazione, tutti i cittadini avranno l’occasione di conoscere meglio la realtà di Mondojuve attraverso una serie di attività itineranti in programma per i mesi di luglio e agosto a Torino che sveleranno alcune informazioni sui marchi al dettaglio presenti, su tutti i servizi offerti dal centro e sulle sue caratteristiche uniche. La prima coinciderà con la rassegna di musica e danza Estate Reale, in Piazzetta Reale a Torino: dal 1 al 16 luglio nel corso delle serate artistiche verranno distribuiti gadget e materiali informativi che comunicheranno l’imminente apertura dello shopping center. Un’occasione per alimentare l’attesa e scoprire tutte le novità che attenderanno il pubblico, che potrà essere costantemente aggiornato anche attraverso la pagina Facebook ufficiale di Mondojuve.