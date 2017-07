E' morta la donna che si è data fuoco al cimitero Monumentale di Torino, resta ignora la sua identità

TORINO - E' morta oggi, giovedì 5 luglio, la donna che ieri si è data fuoco al cimitero Monumentale di Torino. L'anziana signora, trasportata d'urgenza al CTO con gravissime ustioni di terzo grado su tutto il corpo non ce l'ha fatta ed è deceduta circa 24 h dopo nel letto di degenza dell'ospedale.

SCONOSCIUTA - Vicino al corpo della signora gli agenti hanno ritrovato una bottiglietta di liquido infiammabile, dei fiammiferi e una borsetta in cui non erano presenti documenti. La donna per tanto, deceduta in seguito alle gravi ustioni che le avevano devastato il corpo, risulta ancora non identificata.