Ai Musei Reali in mostra «Intorno a Leonardo disegni italiani del Rinascimento»

TORINO – Tutto pronto per la straordinaria mostra che da venerdì 7 luglio alle 17.30espone uno dei tesori più preziosi custoditi all'interno di Musei Reali di Torino, il celebre Autoritratto di Leonardo da Vinci, insieme a parte della straordinaria collezione di disegni frutto degli illuminati acquisti del re di Sardegna Carlo Alberto. L’esposizione è anche l’occasione per i Musei per dare il via alle celebrazioni che nel 2019 ricorderanno Leonardo a cinquecento anni dalla sua morte, una tappa di avvicinamento attraverso la quale si intende valorizzare e approfondire il contesto all’interno del quale si muoveva il Maestro.

Dal 7 luglio la Biblioteca Reale è anche protagonista con la mostra «Il disegno padre delle arti nel Rinascimento italiano», in cui sono esposti una parte dei disegni italiani del '400 e del '500, tutti di artisti citati da Vasari nelle sue Vite, di cui la Biblioteca custodisce due belle edizioni, una del 1550 e l’altra del 1759. Il percorso di visita si snoda in modo da illustrare l'evoluzione dell'arte italiana secondo il racconto vasariano: dal Rinascimento toscano e veneto a Leonardo, dai maestri e allievi di Raffaello a Michelangelo alla prima Maniera a Firenze; dal '500 tra classicismo e manierismo a Vasari e le sue omissioni.